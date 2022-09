Graffitikunstenares Djoels zorgt voor enorme ode aan landbouwleven in Tielt: “Mijn grootste werk ooit”

Het is te bewonderen op de gevel van betonbedrijf Van Hessche in industriepark Tielt Noord. De Egemse werkte - met een hoogtewerker - twee weken aan het huzarenstukje. Ze had er meer dan 100 spuitbussen voor nodig. “Het was Van Hessche zelf die me contacteerde met de vraag. Ze bleken mijn werk al lang te volgen. Recent namen ze een bedrijfsgebouw in Tielt over en dat wilden ze - letterlijk - in de verf zetten. Hoe we tot het ontwerp gekomen zijn? Het familiebedrijf maakt betonnen roosters voor stallen, dus de link met het landbouwleven en de boerderijdieren was snel gelegd. Tegelijk kende de familie me ook al van mijn karakterkoppen (Djoels maakte onder meer een zeer geslaagd portret van Stefaan Degandt - red.). Die stijl heb ik in de figuur van de mijmerende boer gelegd, die liefdevol naar zijn dieren kijkt. Landbouwers mogen per slot van rekening ook eens in een positief daglicht staan, niet?”