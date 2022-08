Gezinssportdag voor het eerst onder Midwest-vleugels

Het is de eerste keer dat het evenement plaatsvindt onder de vleugels van Midwest, al organiseert Tielt al langer een jaarlijkse gezinssportdag. (Groot)ouders en (klein)kinderen kunnen in en rond sporthal De Ponte samen van verschillende sportdisciplines proeven tussen 9 en 15 uur. Onder meer katapultschieten, trampolinespringen, schermen, kickboksen, badminton, ropeskipping en judo staan op het programma. Inschrijven kan tot 1 september via tielt.be/sport. Wie vooraf inschrijft betaalt 2 euro per kind en 3 euro per volwassene. De dag zelf is dat een euro meer.