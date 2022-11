Gezinsbond Kanegem strikt Barbara Dex voor kerstconcert

Meulebeke/Izegem/Roeselare Twee Indiërs in de cel na gevecht in regel omwille van familieve­te: “Maar alle anderen die ook boter op het hoofd hebben, lopen nog vrij rond”

De raadkamer in Kortrijk beslist vrijdag over het lot van één van de betrokkenen bij een zware familieruzie die in Meulebeke werd beslecht. Dinsdag hoorde een andere verdachte zijn aanhouding alvast met een maand verlengen. “Terecht”, vindt zijn advocaat, “maar één en ander klopt niet in dit dossier.”

17 november