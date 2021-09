Gewezen rallypiloot Wim Lootens overleden op 41-jarige leeftijd: “Eind juli klaagde mijn broer over buikpijn, een maand later lag hij in coma”

TieltWim Lootens, een 41-jarige mecanicien met een grote passie voor autosport, is zondag overleden. Lootens was twintig jaar een bekend gezicht in de rallywereld. Zus Kim kan niet geloven dat ze haar grote broer kwijt is. “Op 28 augustus zwaaide hij nog vrolijk naar de camera vanop zijn ziekenhuisbed. Een dag later lag hij in coma.”