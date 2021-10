Gewapende man die zich verschanste in woning in Tielt is overmeesterd

TieltDe omgeving rond de Stationstraat in Tielt is dinsdag een tijd afgezet geweest voor een agressief en gevaarlijk persoon die zich verschanste in zijn woning. De man was gewapend met een kruisboog. Hij is intussen overmeesterd en in een busje van de politie weggebracht.