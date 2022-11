Geschenkenbeurs Oxfam strijkt neer in Patersklooster

Deinze Jo (51) zet gigantisch ‘luisterend oor’ aan bushalte: “Om aandacht te vragen voor jongeren met psychische problemen”

Wie vaak de gewestweg tussen Astene en Deinze neemt, heeft waarschijnlijk al het grote oor zien staan aan de bushalte aan de overkant van de Colruyt. Het kunstwerk is van Jo De Clercq, die in het huis erachter woont, en het staat er niet zomaar. Dit is het verhaal achter het oor.

24 november