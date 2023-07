Groeisels laat mensen met beperking of psychische problemen werken in plukboerde­rij ‘t Schaaphof: “Normaal zit ik met mijn neus tussen de boeken, maar hier kan ik mijn hoofd leegmaken”

Plukboerderij ‘t Schaaphof in Landegem (Deinze) is nu ook een zorgboerderij. Enkele plukkers richtten er Groeisels op waarbij mensen met een zorgvraag een halve of volledige dag in de week de boerinnen kunnen helpen met taken op en naast het veld. Wij gingen langs en spraken er met Kaï (19), een jongen met een beperking, en Anke (47), die kampt met een burn-out. “Ik kom hier om te werken, niet om op mijn gat te zitten”, zegt Kaï.