Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Tielt vandaag

Live jazzmuziek in De Brielmeer­sen

Voor een vleugje live muziek moet je op zondag 16 juli in provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze zijn. Onder de naam ‘Muziek in ‘t park’ nodigt de provincie Oost-Vlaanderen ‘The Gentle Jazz Band’ uit. De groep zal van 15 tot 17 uur een namiddagconcert spelen in het park. Op zondag 30 juli staat er een optreden van de Almost Swinging Jazz Band op de planning. De toegang is gratis.