Gelijknamige slagerij in Nederland dreigt met juridische stappen: pas geopende slagerij Luca wordt slagerij Petre

Florin Luca, die in 2017 slagerij Luca in Dordrecht opende, liet de merknaam vastleggen bij het Benelux Office for Intellectual Property, wat betekent dat hij er exclusief gebruik van kan maken. Toen de man hoorde dat er in België ook een slagerij Luca opende, nam hij contact op met Peter Luca en z’n vrouw Roxana. “We waren wel wat geschrokken, zeker aangezien de afstand tussen de twee slagerijen toch erg groot is”, zegt Roxana. “Bovendien zijn er in Roemenië best veel slagerijen die Luca heten, want die achternaam komt relatief vaak voor.” Het koppel besloot ondertussen hun slagerij om te dopen naar ‘Petre’. “Uiteindelijk is het maar een naam, niet?”, zegt Roxana. “Niet je naam, maar wel de kwaliteit van je producten is wat telt.”