Geert brengt samen met Zanglust musical over zijn depressie: “Schrijven was een deel van de genezing”

TieltKoninklijk Koor en Orkest Zanglust brengt in oktober een erg bijzondere musical op de planken in de O.L.V-kerk in Tielt. ‘Naar Compostella’ is gebaseerd op een persoonlijke ervaring van scenarist, zanger en acteur Geert Vermeersch (60), die tussen 2008 en 2013 in een diepe depressie verzeild raakte. Zijn voettocht naar Compostella was voor Geert het begin van het herstel.

“Mijn levensvreugde was weg”, vertelt Geert. “Werk, gezin, leven,.. Niets lukte nog. Ook zingen, acteren en creatief bezig zijn lukte me niet meer. Mijn gedachten draaiden voortdurend in cirkels en trokken me steeds dieper naar beneden. Ik zat ‘Stuck in Reverse’, of vast in achteruit zoals Coldplay het verwoordt. In 2008 ben ik voor het eerst bij een therapeut geweest. Daarna ging het telkens met vallen en opstaan langzaam bergaf. In 2011 zat ik op de bodem.” Geert werd opgenomen in verschillende instellingen, maar niets leek te helpen. “Aangezien stappen al langer gebruikt wordt als therapie raadde mijn therapeute me in 2011 aan om te gaan stappen. Om gewoon een rugzak te pakken en naar Compostella te gaan.”

Quote Die tocht was voor mij de start van het genezings­pro­ces”, zegt hij. “In de musical is Compostel­la het eindpunt, maar voor mij was het eigenlijk nog maar het begin” Geert Vermeersch

Zo gezegd, zo gedaan en op paasmaandag 2012 vertrok Geert naar Compostella. Tien weken was hij onderweg. En eindelijk slaagde hij erin de negatieve spiraal te doorbreken. “Die tocht was voor mij de start van het genezingsproces”, zegt hij. “In de musical is Compostella het eindpunt, maar voor mij was het eigenlijk nog maar het begin. Pas in 2015 kwam dat proces echt ten einde. Toen heb ik eindelijk mezelf en mijn creativiteit teruggevonden. Twee jaar later besloot ik die donkere periode uit mijn leven op papier te zetten. Ook dat was een deel van de genezing. Het werkte helend. Als een hoofdstuk die ik afsloot. Zelfs als ik nu de repetities bijwoon, dan ontroert het me wel, maar ik voel weinig emotionele connectie met het verhaal, ook al is het mijn verhaal. Dat betekent dat de rugzak waarmee ik destijds vertrok naar Compostella eindelijk leeg is.”

Volledig scherm Geert Vermeersch © Sam Vanacker

Stevig subsidiedossier

Geert raakte aan de praat met Philippe Vindevogel van Zanglust en zo ontstond het idee voor een musical. “Oorspronkelijk hadden we Naar Compostella willen opvoeren in het Gildhof 2020, maar door corona liep alles vertraging op”, zegt Philippe. “Al was dat achteraf gezien een zegen, want door het uitstel zijn we erin geslaagd om een stevig subsidiedossier voor te bereiden en in te dienen, wat ons een bovenlokale subsidie van liefst 34.000 euro opleverde, terwijl we nu met de O.L.V-kerk ook een ruimere locatie ter beschikking hebben. Geen overbodige luxe, want we zijn met koor en orkest met 120 man. En daar heb je een groot podium voor nodig.”

Hoofdtelefoon voor iedereen

Dankzij de subsidie zal alles bijzonder professioneel aangepakt worden. “Niet alleen hebben we een topcast en een topdecor, er zal ook veel geïnvesteerd worden in klank, projectie en licht. Het wordt een totaalbeleving. Elke toeschouwer - de voorstelling zal drie keer opgevoerd worden voor telkens 300 man - zal een eigen hoofdtelefoon krijgen, zodat ze alle dialogen en zang goed kunnen begrijpen. Zo vermijden we eventuele problemen door de galm in de kerk.”

Behalve over de tekst van het stuk ontfermt Geert Vermeersch zich ook over de regie, samen met Severine Van Compernolle. Jan Cherlet neemt de orkestratie voor zijn rekening en Bart Snauwaert staat in voor de muzikale leiding. De opvoeringen zijn pas gepland op 14, 15 en 16 oktober, maar Zanglust start vanaf 1 april met een brede promotiecampagne. “Het is geleden van in de jaren tachtig dat we nog zo’n grote productie opvoerden met Zanglust", aldus nog Philippe. “Daarom willen we iedereen nu al warm beginnen maken, ook al start de ticketverkoop pas na het verlof. Sowieso gaan we drie keer voor een full house.”

Lees ook

Volledig scherm Geert Vermeersch schreef de zwaarste periode van zijn leven van zich af. Daar maakt Zanglust een musical van. © Sam Vanacker