Geen zomerbar Summer of C in Kanegem na klachten van buren: “Ze doen alsof het hier elke dag Tomorrowland is”

Er komt deze zomer geen zesde editie van zomerbar Summer of C bij B&B Pastorie Caeneghem in Kanegem. Bezieler Stijn Verhalle krijgt geen uitbatingsvergunning van de stad Tielt, in de eerste plaats omdat verschillende buren geluidsoverlast vrezen. Opmerkelijk gevolg: door de geweigerde vergunning kunnen ook geen privéfeesten zoals babyborrels of huwelijken plaatsvinden in de B&B. “Ons voortbestaan staat op het spel”, stellen de uitbaters, die het er niet bij laten.