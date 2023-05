Geen Tieltse stem in halve finales Koningin Elisabethwedstrijd

Lotte Verstaen (26) zit niet in de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. De Tieltse mezzosopraan was zondag te horen in de eerste ronde van de prestigieuze wedstrijd, maar werd uiteindelijk niet geselecteerd voor de halve finales.