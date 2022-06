Geen straf voor Roemeense professor die diefstallen pleegde om z'n zoon terug voor zich te winnen

Tielt/Meulebeke/IzegemEen gepensioneerde Roemeense professor uit Meulebeke heeft in de Brugse rechtbank de opschorting van straf gekregen voor verschillende winkeldiefstallen in Tielt en Izegem. I.C. (68) pleegde de feiten, zoals wel vaker wordt verklaard, echter niet uit geldnood. Hij wilde wél de aandacht van z’n zoon trekken. Een advocaat in Roemenië.

Het personeel van de Supra Bazar in Tielt stelde een jaar geleden vast dat er opvallend veel Parker-balpennen verdwenen uit de winkelrekken. Ze beslisten een kleine camera te installeren en zagen zo hoe een man op 18 juni drie balpennen meenam zonder te betalen. Op 28 juni dook het voertuig van de verdachte opnieuw op op de parking van de supermarkt. Een winkelbediende besliste hem te volgen en zag hoe de man aan de kassa enkele een scheidsrechterfluitje aanbood ter betaling. Bij nadere controle bleken in z’n jas echter opnieuw verschillende gestolen goederen te zitten. Ook in z’n voertuig was dat het geval.

Professor

I.C. (68) kon tijdens het verdere onderzoek nog gelinkt worden aan vier andere concrete winkeldiefstallen. Op 18 juni had hij ook al toegeslagen in de Colruyt van Tielt. Hij ging er aan de haal met een smartwatch en powerbank. Op 28 juni stal hij in hetzelfde filiaal nog eens 316 euro aan goederen. Die dag graaide hij in de Supra Bazar van Tielt ook nog eens wat damesslips mee. In de Colruyt van Izegem stal C. op 25 juni tot slot ook verschillende multimedia- en cosmeticaproducten.

De Roemeen bleek geen doordeweekse dief te zijn. Hij is zelf een gepensioneerde professor en stamt uit een goede familie. Hij wilde naar eigen zeggen de aandacht van z’n zoon trekken, een advocaat in Roemenië. I.C. hoopte wellicht dat de man medelijden zou hebben als hij hoorde dat z’n vader in voorhechtenis zat. En zo geschiedde ook. “Na het overlijden van z’n echtgenote kreeg mijn cliënt een nieuwe relatie met een jongere vrouw”, legde meester Kris Vincke uit. “Dat en een erfeniskwestie zorgde voor een breuk met z’n zoon. Hij kreeg z’n kleinkinderen niet te zien en wilde daar verandering in brengen. De plooien zijn na de winkeldiefstallen gladgestreken. Mijn cliënt is dus in z’n opzet geslaagd.”

LEES OOK: