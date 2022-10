Geen pizza van Pizza Aversa voor minderbedeelden op kerstavond dit jaar: “Met pijn in het hart, maar onze kosten moeten naar omlaag”

wielrennen beloften Warre Vangheluwe na winst in Omloop Hoogserlei: “Met minder dan hernieuwen zege in Ichtegem niet tevreden”

Warre Vangheluwe (21) is klaar om zondag in de Grote Prijs Jules Vanhevel in Ichtegem z’n overwinning van vorig jaar te verdedigen. Donderdag zette hij in Tielt de 99ste Omloop van het Hoogserlei op z’n naam. Zijn vierde zege dit seizoen!

30 september