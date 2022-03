Geen carnaval, wel kermis

TieltOnder normale omstandigheden had Tielt dit weekend carnaval moeten vieren, maar zoals eerder aangekondigd werd het feest voor het derde jaar op rij uitgesteld. Al betekent dat niet dat er dit weekend niets te beleven valt, want de kermis staat er wel.

Omdat er geen carnaval is zijn de kermiskramen deze week met stille trom neergestreken in de stad. “Er is inderdaad geen carnaval, maar de jaarlijkse carnavalskermis is wel degelijk van de partij”, aldus schepen van feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Die kermis vindt traditioneel telkens vier weken voor Pasen plaats. Zie het als een eerste terugkeer naar het nieuwe normaal.”

Oproep evenementen binnen ‘Tielt Zomert’

De schepen geeft nog mee dat de stad volop bezig is met de voorbereidingen voor een volwaardige editie van de Europafeesten. “Namen van artiesten gaan we nu nog niet bekend maken, maar we kijken allemaal erg uit naar het weekend van 1, 2 en 3 juli. Verenigingen die trouwens een evenement plannen in de loop van de zomer, kunnen zich nu al opnieuw melden, zodat we alles terug samen kunnen bundelen onder de paraplu van ‘Tielt Zomert’. We hopen op een tjokvol programma deze zomer.”

Wie van plan is iets te organiseren tussen 9 juni en 25 september op Tielts grondgebied en graag in de zomeragenda van de stad opgenomen wil worden, kan dat nog tot 13 april melden via evenementen@tielt.be.

