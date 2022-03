Geen carnaval in Tielt, wel kermis

Omdat er geen carnaval is, zijn de kermiskramen deze week met stille trom neergestreken in de stad. “Er is inderdaad geen carnaval, maar de jaarlijkse carnavalskermis is wel van de partij”, zegt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Die kermis vindt traditioneel telkens vier weken voor Pasen plaats. Zie het als een eerste terugkeer naar het nieuwe normaal.”

Oproep evenementen binnen ‘Tielt Zomert’

De schepen geeft nog mee dat de stad volop bezig is met de voorbereidingen voor een volwaardige editie van de Europafeesten. “Namen van artiesten gaan we nog niet bekendmaken, maar we kijken allemaal erg uit naar het weekend van 1, 2 en 3 juli. Verenigingen die trouwens een evenement plannen in de zomer, kunnen zich nu al opnieuw melden, zodat we alles weer kunnen bundelen onder de paraplu van ‘Tielt Zomert’. We hopen op een vol programma.”