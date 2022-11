Gebouwen ACV worden verkocht: Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid moet na 96 jaar op zoek naar nieuwe uitvalsbasis

TieltKoninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid, die al sinds 1926 in de ACV-gebouwen gevestigd is, zit met de handen in het haar. De gebouwen zullen binnenkort verkocht worden en alle verenigingen die er gebruik van maken moeten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe stek. Vermaak Na Arbeid is al maanden vruchteloos op zoek naar een nieuwe thuis.

De geschiedenis van ‘t Gildeke, zoals het complex heet dat achter de ACV-gebouwen in de Oude Stationsstraat ligt, gaat terug tot in 1922. De toenmalige arbeidersbeweging bouwde er een Volkswinkel met een gelagzaal en een feestzaal. Vier jaar later werd Harmonie Vermaak Na Arbeid er opgericht en in de jaren daarop werden de KAV, KAJ, KWB en KVG er uitgebouwd. Tot op vandaag is ‘t Gildeke dé uitvalsbasis van de verenigingen die onder de vleugels van Beweging.net (voorheen ACW) vallen. 96 jaar al heeft Vermaak na Arbeid er een repetitielokaal en een vergaderlokaal op de eerste verdieping. Maar dat tijdperk loopt straks ten einde.

Quote Eind maart 2023 wordt een punt gezet achter de gebruiks­over­een­komst met de vzw De Gilde. We weten niet wat er daarna gebeurt. Zal er snel een koper zijn? Zullen de gebouwen plaats ruimen voor een nieuw project? Of kunnen de verenigin­gen nog even blijven? We weten het niet.” Christophe Cappoen

Het ziet er naar uit dat de harmonie haar eeuwfeest in 2026 niet in ‘t Gildeke zal kunnen vieren. “Begin dit jaar kregen we een brief van ACV West-Vlaanderen”, vertelt Christophe Cappoen. Hij is voorzitter van vzw De Gilde, die het gebouw beheert. “De dienstverlening van het ACV verhuist naar een kleiner gebouw, waardoor men deze gebouwen in Tielt niet meer nodig heeft en wil verkopen. Ook het CM gebouw (dat naast het ACV-gebouw ligt - red.) komt trouwens leeg te staan. Dat kantoor verhuist naar Office One, al staat dat los van de situatie met ‘t Gildeke. Eind maart 2023 wordt een punt gezet achter de gebruiksovereenkomst met de vzw De Gilde. We weten niet wat er daarna gebeurt. Zal er snel een koper zijn en zoja, zullen de gebouwen dan plaats ruimen voor een nieuw project? Zullen de verenigingen het gebouw nog - al dan niet tijdelijk -- mogen huren van de nieuwe eigenaar? We weten het niet.”

Jeroen Pollet van ACV West-Vlaanderen bevestigt dat ACV verhuist en dat de gebruiksovereenkomst in maart afloopt. “Op dit moment zitten er tijdelijk nog enkele diensten die gebruik maken van de gebouwen in Tielt, maar die zullen op termijn verhuizen naar Roeselare. Daarom hebben we geen nood meer aan zo’n groot gebouw in Tielt en doen we het van de hand. Al betekent dat voor alle duidelijkheid niet dat we met ACV niet meer aanwezig zullen zijn in Tielt. De dienstverlening in Tielt verhuist naar een kleinere kantoorruimte aan het station.”

Volledig scherm Het gebouw is veel meer dan louter een repetitieruimte, maar een deel van de identiteit van VNA. © Sam Vanacker

Feit is dat alle verenigingen daardoor wel op zoek moeten naar een nieuwe stek. Ook Femma, Okra en de andere verenigingen moeten dus verhuizen, maar voor VNA is het wellicht de hardste noot om kraken. “We hebben meer nodig dan louter een vergaderzaal”, zegt secretaris Michiel De Jaeger. “Ons huidige repetitielokaal is 100 vierkante meter groot en dat is al krap. Kleiner gaan is dus geen optie. Tegelijk zitten we ook met al onze instrumenten en ons archief. Met het trommelkorps, de harmonie en de jeugd zitten we aan drie repetities per week. Die instrumenten telkens naar huis meenemen kan niet. We hebben plaats nodig om die te stallen.”

Veel pistes werden al onderzocht

Vooral dat laatste maakt een nieuwe plek vinden erg moeilijk. “We krijgen heel veel tips en veel mensen proberen ons te helpen, maar tot nu toe zonder resultaat”, zegt voorzitter Rudi Alliet. “We zijn gaan praten met de stad, met bedrijven, met de dekenij, er werd nagedacht over het financiëngebouw en deze morgen ben ik nog navraag gaan doen bij Huis Tabor, maar we vinden voorlopig geen oplossing. Ook de O.L.V-kerk (waar recent nieuwe repetitieruimtes ingericht werden - red.) is geen optie. De grootste ruimte is er 70 vierkante meter. Te klein. We blijven hopen dat er iets uit de bus komt.” Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) beseft dat het geen gemakkelijke zoektocht is. “Persoonlijk ben ik er ook niet erg gelukkig mee dat Beweging.net er moet vertrekken. Helaas is het niet anders. We zijn vanuit de stad zeker bereid om mee te zoeken naar oplossingen, maar de moeilijke vereisten maken het er niet gemakkelijker op.”

Wie zelf denkt de vereniging uit de nood te kunnen helpen, kan contact opnemen met Rudi Alliet via voorzitter@vermaak-na-arbeid.be of 0476/66.49.68.

Volledig scherm Rudi Alliet, Michiel De Jaeger en Christophe Cappoen voor de zaal. Die zal wellicht in de loop van 2023 een nieuwe eigenaar krijgen. De kans is groot dat er dan op ter mijn een appartementencomplex in de plaats komt. © Sam Vanacker

