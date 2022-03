Fran Vanseveren debuteert als kinderboekenschrijfster met ‘Mam, mag ik een tijger?’

‘Mam, mag ik een tijger’ ligt sinds begin maart in de rekken en is net als het vorige werk van Vanseveren uitgegeven bij Lannoo. Fran verzon een verhaal over Bo, een jongetje dat er in slaagt om zijn moeder te overtuigen een tijger in huis te halen voor hem. “Misschien een kleintje dan”, gaat mama overstag. Maar tijgers worden groot. En die van Bo eet graag tabletcomputers als ontbijt. Daar houdt het niet bij op. Al snel volgt een heleboel andere wilde dieren en plots woont in elke kamer van het huis een wild beest.

Volledig scherm Bo pakt zijn tijgertje uit. © Lannoo

“Bij kinderen is de grens tussen de realiteit en het absurde veel vager dan bij volwassenen”, vertelt Fran. Ze werkte jaren als scenarist en redacteur bij Ketnet, maar sinds januari 2019 is ze fulltime schrijfster. “Dat merk ik ook bij mijn jongste zoontje Oskar. Hij is tien en heeft een knotsgekke fantasie. Dat inspireerde me om een kinderboek te maken. In 2021 stapte ik naar Lannoo met een idee en zij brachten me in contact met Julie Van Hove, die de tekeningen voor haar rekening nam. Ik was meteen fan van haar tekenstijl.”

Lovende reacties

Volgens Fran zijn de eerste reacties erg lovend. “Ik heb het boek aan de juf van het derde leerjaar gegeven waar Oskar zat. Bij de kinderen was het een groot succes. Of er nog kinderboeken volgen? Jazeker. In opdracht van de Universiteit van Antwerpen heb ik net een tweede kinderboek af over sociale media dat in mei verschijnt. Ondertussen rijpen er ook nog enkele andere ideetjes.”

‘Mam, mag ik een tijger’ telt 48 pagina’s, kost 12,99 euro en is uitgegeven bij Lannoo. Het is bedoeld voor kinderen vanaf het derde leerjaar, al kan het ook al voorleesboekje gebruikt worden. Het kleurrijke boek werd door Lannoo ook meteen opgenomen in de tips voor de lopende Jeugdboekenmaand.

Lees ook