Filmavond voor Rwanda in Sint-Pieterskerk

IMPORE staat voor Improving Maternal and Pediatric Outcome en is een project van Luk Cannoodt. Hij woont tegenwoordig in Blankenberge, maar hij heeft wel een band met Pittem. Zo was hij tot aan haar vroegtijdige dood in 1997 gehuwd met Agnes Roelens uit Pittem. Haar nicht Iris Poignie organiseert samen met Hein Samyn en Karlien Danneels de infoavond. “Samen met mijn dochter en enkele vrienden hebben we in 2019 Rwanda bezocht”, zegt Iris. “Vanuit mijn beroep als vroedvrouw ben ik betrokken bij dezelfde doelstelling als mijn oom, namelijk het lot van moeders en kinderen in Rwanda verbeteren. Op 21 oktober presenteren we aan het publiek het verslag van onze reis in 2019, met de beelden die Karlien maakte. Luc zal ook aanwezig zijn om de film en de projecten toe te lichten.”