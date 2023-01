Filip en Marc rijden voor de vierde keer naar Oekraïne met hulpgoederen en nemen Tieltse ambulance mee: “Zolang we aan materiaal geraken, zullen we Oekraïne blijven steunen”

Filip (53) is ambulancier voor het Rode Kruis van Tielt en zat in de voorbije 25 jaar vaak samen met collega Marc Wittevrongel (63) in de ziekenwagen, al is die laatste ondertussen met pensioen. Filip en Marc reden in maart 2022 voor het eerst met een minibusje vol hulpgoederen naar Polen, om het materiaal er aan de grens met Oekraïne af te leveren aan een lokale hulporganisatie die het dan naar de Oekraïense ziekenhuizen brengt. “In april maakten we een tweede rit met hulpgoederen, in september reden we een derde keer”, zegt Filip. “Toen leverden we er met de steun van de collega’s van het Rode Kruis van Oostrozebeke een tweedehands ambulance af, die ondertussen ook effectief gebruikt wordt in Oekraïne. Op 28 januari vertrekken we voor de vierde keer, opnieuw met een tweedehands ambulance en een minibus vol medisch materiaal.”

Met Tieltse ambulance naar Oekraïne

Die ambulance werd vroeger in Tielt gebruikt maar werd ondertussen vervangen door een nieuw voertuig. Voor de aankoop van de oude ambulance konden Filip en Marc rekenen op de steun van Kiwanis. “Het is begonnen met een gift van 2.500 euro voor medisch materiaal, waarna we Filip en Marc uitnodigden om over hun belevenissen te komen vertellen tijdens onze vergadering”, zegt Kiwanis-voorzitter Henk Verbeke. “Daar werd enerzijds nog een extra 1.500 euro toegekend, maar kwam ook het idee om de ambulance die ze op het oog hadden volledig voor onze rekening te nemen. Zo gezegd zo gedaan en we engageerden ons voor de 6.000 euro die ze hiervoor nodig hadden.”

Quote In september hebben we in Polen gepraat met mensen die uit het oorlogsge­bied kwamen en ik kan je verzekeren dat de verhalen die we hoorden aan de ribben blijven plakken. Zolang we aan materiaal geraken, zullen we Oekraïne blijven steunen.” Filip Ledoux

“Nu al ziet het ernaar uit dat we niet alles mee zullen kunnen nemen, dus denken we al na over een vijfde rit”, geeft Filip nog mee. Hij is dankbaar voor de steun. “We zijn blij met de aandacht voor de actie, want de situatie op het terrein blijft schrijnend. In september hebben we in Polen gepraat met mensen die uit het oorlogsgebied kwamen en ik kan je verzekeren dat de verhalen die we hoorden aan de ribben blijven plakken. Zolang we aan materiaal geraken, zullen we Oekraïne blijven steunen.”

Meer info over de actie van Filip en Marc is te vinden op de Facebookpagina Medische goederen voor Oekraïne.

