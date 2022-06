Fietsveiligheid centraal op gemeenteraad: “Eenzijdig verbod op vrachtverkeer opleggen gaan we niet doen”

TieltDe veiligheid van de fietsers stond donderdag terug centraal op de gemeenteraad van Tielt. Naar aanleiding van de slechte score van Tielt bij onze Veloveilig-rondvraag pleitte oppositiepartij Vooruit voor het onmiddellijk invoeren van een verbod op zwaar verkeer langs de as van de Kasteelstraat en de Grote Hulststraat, maar voor mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) is het eenzijdig opleggen van zo’n verbod geen optie. “Er lopen heel constructieve gesprekken met de provinciale commissie voor Verkeersveiligheid. Nu apart zaken beslissen heeft geen zin.”

Nadat in de vorige legislatuur al een verbod op vrachtverkeer in de Stationstraat en de Sint-Michielstraat werd doorgevoerd, blijven er nog steeds enorm veel vrachtwagens dwars door Tielt rijden, langs de Vierhoek en langs de scholen in de Grote Hulststraat en de Conventieweg. Simon Bekaert (Vooruit) sloeg er de cijfers van de telraamcamera in de Grote Hulststraat op maandag 31 mei op na. “Die dag passeerden er daar 2.284 grote of kleine vrachtwagens”, aldus het raadslid. “Het is een open deur intrappen, maar fietsers en vrachtverkeer gaan niet samen. Het gaat misschien om een gewestweg, maar een lokaal bestuur kan perfect via een aanvullend politiereglement een verbod op vrachtverkeer opleggen. Er kan hier dus snel verandering in gebracht worden.”

Quote Een verbod eenzijdig doordruk­ken kunnen we niet. Als je die indruk wekt, dan maak je de Tielte­naars blaasjes wijs.” Vincent Byttebier

Schepen Byttebier ging daar niet mee akkoord. “We delen de bezorgdheid en ook wij willen het doorgaand verkeer graag weren. De Vierhoek en de Conventieweg zijn knelpunten. Iedereen weet dat. Maar ze vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Een aanvullend politiereglement zouden we kunnen stemmen, maar uiteindelijk is het wel aan het Vlaams gewest om die maatregel goed te keuren, niet aan het stadsbestuur. Dit eenzijdig doordrukken kunnen we niet. Als je die indruk wekt, dan maak je de Tieltenaars blaasjes wijs. Bovendien is het probleem groter dan louter het vrachtverkeer. Als we De Vierhoek en Den Bek veiliger willen maken voor fietsers, moet ook het doorgaand autoverkeer geweerd worden uit ons centrum. Daarover lopen op dit moment heel constructieve gesprekken met de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (in die commissie zetelen behalve de stad ook vertegenwoordigers van AWV, MOV, De Lijn en de politie - red.). Er zal beterschap komen.”

Herinrichting Vierhoek

Een van de eerstvolgende kwesties die op die commissie besproken zal worden, is een grondige herinrichting van de Vierhoek. Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) bevestigde maandag nog dat ze daar dit najaar al mee wil starten. “Er ligt een voorstel op tafel voor een volledige heraanleg van het kruispunt, met een aanpassing van de verkeersstromen en het weren van doorgaand verkeer”, aldus Byttebier. “Alle betrokken partijen waren daarmee akkoord, maar vroegen om het dossier verder te onderbouwen met de resultaten van de verkeerstellingen. Door corona hebben die tellingen vertraging opgelopen, maar op dit moment worden de resultaten verwerkt. Van zodra die binnen zijn, gaan we de heraanleg van De Vierhoek afkloppen bij de Provinciale Commissie. Nu éénzijdig met een apart voorstel van de gemeenteraad afkomen heeft geen zin.”

Verbreding Sint-Amandsstraat?

Volledig scherm Het (inmiddels naar de prullenbak verwezen) alternatief van het vorige stadsbestuur. Een verbreding van de Sint-Amandsstraat, om doorgaand verkeer uit het centrum te weren.

Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) pleitte er dan weer voor om de verbreding van de Sint-Amandsstraat terug op de agenda te zetten. “In de vorige legislatuur hebben we inderdaad een vrachtverbod doorgevoerd langs de noord-zuid as. Maar voor de as van west naar oost hadden we ook een oplossing. Dat was de verbreding van de Sint-Amandsstraat, als alternatief voor het ontbrekende stukje ring. (door procedureproblemen liep dat plan in 2018 vertraging op, waarna het door de nieuwe meerderheid integraal geschrapt werd - red.) De grond is er. Ik vraag jullie om even de trots opzij te zetten en dat plan terug uit de prullenmand te halen. Het is een goede oplossing en het kan perfect terug in gang gestoken worden.” De meerderheid reageerde niet op de suggestie.

