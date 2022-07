Fietspaden in eerste deel Wingensesteenweg worden heraangelegd vanaf half augustus

Meulebeke Wielerwed­strijd gaat gepaard met tijdelijke verkeers­maat­re­ge­len

Op zaterdag 24 juli organiseert de Onafhankelijke Vlaamse Wieler Federatie een wielerwedstrijd die ook een deel van Meulebeke aandoet. Dit gaat gepaard met tijdelijke verkeersmaatregelen in de Oostrozebekestraat, de Sint-Amandstraat en de Ooigemstraat. Van 12 tot 18 uur geldt er een stilstaan- en een parkeerverbod en van 13.30 tot 18 uur is er eenrichtingsverkeer volgens de verplichte rijrichting van de renners. Dit in de Oostrozebekestraat vanaf het kruispunt met de Ooigemstraat tot aan het kruispunt met de Sint-Amandstraat, in de Sint-Amandstraat van het kruispunt met de Oostrozebekestraat tot het kruispunt met de Ooigemstraat en in de Ooigemstraat vanaf het kruispunt met de Sint-Amandstraat tot het kruispunt met de Oostrozebekestraat.

