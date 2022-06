Ferm zorgt voor troost op de Poelberg

Ferm is in de nasleep van de coronacrisis al langer bezig met het inrichten van troostplekken, in eerste instantie omdat afscheid nemen in coronatijden moeilijk was. Zo zijn er onder andere al troostplekken in het Roeselaarse stadspark en in de pastorietuin in Gits. Telkens gaat het om rustige plekjes in het groen, met een paneel met een woordje uitleg. “Verdriet, gemis, afscheid, troost zoeken en troost bieden zijn van alle tijden”, aldus lokaal voorzitter Jeanine Devliegere. “Daarom vinden we dat dit ook in een coronaluwe periode zin en betekenis kan hebben. Bovendien konden we aanknopen bij de recente opfrissing van de Poelbergsite. De namen van de leden die ons in de voorbije jaren ontvallen zijn, krijgen er ook een plekje.”