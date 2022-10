Ferm en Landelijke Gilde blikken tevreden terug op ‘Eigen Kweek’-markt in Kanegem

“Omdat de landbouw helaas al te vaak wat meewarig bekeken wordt willen we graag het belang van de landbouw in de verf zetten”, aldus Roos Tack van Ferm. Met succes, want zo’n tweehonderd bezoekers bezochten de streekmarkt. Die konden naast een bezoek aan de producenten ook genieten van een oliebol en een drankje in de tent. Ze kregen er nog een extraatje bovenop, want per gezin werd gratis een herbruikbare shoppingtas met een passende tekst aangeboden.