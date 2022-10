Feestweekend voor 100ste verjaardag Gezinsbond

Het startschot van het feestweekend wordt op zaterdagnamiddag gegeven met een klassieker van de Gezinsbond. Vanaf 14 uur is iedereen welkom in de grote zaal van de Europahal voor een tweedehandsbeurs met baby- en kinderartikelen. Op zaterdagavond zijn er vanaf 20.30 uur optredens in het JOC. Funky Town, een coverband van eigen bodem, bijt de spits af. Daarna is het de beurt aan Borokov Mazltov, een Dilbeekse groep die slavische ambiancemuziek brengt. Tieltenaar Floris Kesteloot, voorheen drummer bij Protection Patrol Pinkerton, maakt deel uit van de band. Radio Figaro praat alles aan elkaar en draait ambiance muziek. Op zondagnamiddag tot slot is er tussen 14 en 17 uur een gezinsnamiddag met een beweegdorp en een show van goochelaar Simon. Voor de optredens op zaterdag betaal je 10 euro inkom, op zondag is de toegang gratis.