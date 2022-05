Familiezorg breidt aanbod uit met weekendronde

Ingelmunster Protest tegen sloop kasteeltje ’t Mezennest: voormalige jeneversto­ke­rij en nertsenkwe­ke­rij moet mogelijk wijken voor appartemen­ten

Ooit was het een jeneverstokerij en een nertsenkwekerij, nu is het veilinghuis, maar straks wordt het mogelijk gesloopt om plaats te maken voor appartementen. De plannen voor kasteeltje ’t Mezennest in de Izegemstraat beroeren de gemoederen in Ingelmunster. Verschillende mensen hebben bezwaar ingediend. Ze hebben het over een verlies van erfgoedwaarde en architecturale kwaliteit, maar ook over strijdigheid met de bouwregels.

27 april