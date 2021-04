Familie beschrijft vermoorde Leander Quintyn (32): “Zachtaardige reus die ongeëvenaarde knuffels kon geven”

Kuurne/Brugge/Dendermonde/Tielt Een van drie Poolse Mercedes­die­ven veroor­deeld: vrouw krijgt 14 maanden celstraf

26 april Na een verblijf van 8 maanden in de cel mag een 41-jarige Poolse uit Tielt de gevangenis verlaten. De correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeelde haar maandag tot een gevangenisstraf van 14 maanden voor haar betrokkenheid bij de diefstal van vier exclusieve Mercedessen bij garages in Brugge, Dendermonde en Kuurne. Enkel de periode die ze tot vandaag in voorhechtenis zat , sprak de rechter als effectieve straf uit.