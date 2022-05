Expo Landelijke Gilde Tielt terug van weggeweest met drones, miniatuurwerf, trekkertrek en veeprijskamp

Drone en miniatuurtractoren

De expo blijft de hoofdmoot van het programma. Zo’n zeventig dealers en leveranciers uit de sector zullen hun materiaal showen op de terreinen. “Erg boeiend, zeker als je weet hoe snel de technologie evolueert. Zo worden biijvoorbeeld zelfs al drones ingezet om in kaart te brengen waar er gesproeid moet worden op het veld”, aldus Demyttenaere. Over de middag kan je in de grote tent op het terrein aanschuiven voor stoofvlees met frietjes en in de namiddag is er naast de tractorpulling opnieuw een extra attractie. “Op een aangelegde miniatuurwerf komt een Antwerpse modelbouwclub hun miniatuurmachines demonstreren. Bij de vorige edities viel dat zeker bij de jongste bezoekertjes enorm in de smaak.”

Veeprijskamp

Ook een vast ingrediënt is de intergemeentelijke veeprijskamp, die ondertussen al aan de dertigste editie toe. Er zijn dit jaar 75 dieren ingeschreven voor het wit-blauw vleesras en 16 voor de melkveeprijskamp (Holstein). “Als bestuur zijn we bijzonder trots dat we terug een mooi aantal dieren bij elkaar kunnen krijgen. Het is zelfs zo dat we met onze lokale prijskamp meer inschrijvingen hebben dan op de provinciale prijskampen. Vanuit onze passie voor de dieren zetten we de sector op deze manier graag op een positieve manier in de kijker. Want zoals iedereen weet, staan de landbouw en de veehouderij voor uitdagende jaren.”