Etienne (77) was 50 jaar geleden als één van de eersten ter plaatse bij de vliegtuigramp met 63 slachtoffers in Aarsele: “Pas na het blussen zag ik de lichaamsdelen overal liggen”

Zaterdag 2 oktober, een stralende dag. Kort voor de middag is plots een fluitende toon te horen. Getuigen zien een enorme ontploffing in de lucht, gevolgd door een razende vuurbal en een gigantische knal. Het vliegtuig, dat amper een half uur eerder opgestegen was vanop het Engelse Heathrow en onderweg was naar het Oostenrijkse Salzburg, boort zich met een snelheid bijna 1.000 kilometer per uur de grond in. Dat gebeurde in een veld in Aarsele, net tegen de grens met Oost-Vlaanderen. “Toen we aankwamen, wisten we niet wat we zagen”, getuigt brandweerman op rust Etienne Arickx (77). “De chaos was groot. Een enorme krater, met overal eromheen brandende brokstukken. In die eerste uren zagen mijn ogen alleen de brokstukken. Pas na het blussen van de kerosinebranden zag ik de lichaamsdelen overal liggen.”