Emotioneel afscheid van Xander (22) die verongelukte met motor: “We gaan je zo hard missen, kleine”

Xander De Roo (22) uit Tielt overleed vrijdag 26 februari nadat hij de controle over zijn Yamaha 125cc verloor langs de Deinsesteenweg in Aarsele. De amper 22-jarige jongeman knalde tegen een duiker. De hulpverleners snelden toe en reanimeerden Xander nog, maar kort daarna overleed hij toch. Tijdens de uitvaart passeerden liedjes zoals Sound of Silence van Disturbed, Tears in Heaven van Eric Clapton en See You Again van Wiz Khalifa.

Zelf iets voorlezen bleek emotioneel nog te moeilijk. Zus Josephine liet wel een tekst voorlezen. “Broere, weet je nog toen we zo klein waren? Wat staken we allemaal uit, klimmen op de omheining van de tuin, een kampje bouwen, en nog zoveel meer waar mama en papa soms niet altijd mee konden lachten. Toen we gestraft waren en naar onze kamer vlogen, schoven we stiekem briefjes onder elkaars deur. We waren elkaar een tijdje uit het oog verloren, maar we vonden elkaar terug. Je was zo trots bij de geboorte van mijn eerste kindje. Je durfde ze amper aan te raken. Al snel was je de meest toffe nonkel en broer. Carnavalsfeestjes, verjaardagsfeestjes, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Je blijft voor altijd in onze gedachten en in ons hart. Ik ga je verdorie missen, kleine. Tot altijd, je zus.”