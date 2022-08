“Eindelijk op de plek waar ze thuishoort”: Familiekunde onthult gedenkplaat voor naar Amerika uitgeweken René De Seranno aan z’n vroegere woonst

TieltPrecies 100 jaar nadat René De Seranno (1910-1983) Tielt definitief verruilde voor het Amerikaanse Detroit, is zaterdag aan de gevel van z’n vroegere woonst langs de Sint-Janstraat een gedenkplaat voor de man onthuld. Dit op initiatief van Familiekunde Vlaanderen – afdeling Tielt. De Seranno bleef altijd Tieltenaar, maar de emigrant werkte zich in Amerika op tot ondernemer en mentor van de Vlaamse gemeenschap.

Met het wegnemen van een Amerikaanse vlag. Symbolischer kon de gedenkplaat voor René De Seranno niet onthuld worden. Maar die plaquette is eigenlijk niet nieuw. “In 2014, naar aanleiding van 100 jaar Gazette van Detroit, hebben wij met Familiekunde regio Vlaanderen een sponsoractie georganiseerd voor deze plaat”, vertelt voorzitter Luc Neyt. “Die schonken we indertijd aan de stad Tielt die ze tussen 2014 en 2021 tentoonstelde in Huis Mulle de Terschueren als onderdeel van een permanente expo over vijf belangrijke Tieltenaars. Maar vandaag krijgt de gedenkplaat eindelijk de plaats waar ze historisch thuishoort, namelijk aan de vroegere woonst van René. Dit dankzij de familie van Jan Coghe, de huidige eigenaars die geen minuut moesten nadenken toen we hen de vraag stelden.”

Volledig scherm Een document uit vervolgen tijden dat bewijst dat de familie van René effectief langs de Sint-Janstraat woonde. © CDR

Amerikaanse droom

Maar wie is die René De Seranno nu eigenlijk? En wat is zijn link met Tielt, Amerika en de in 2018 verdwenen Gazette van Detroit? Hij werd geboren in East Moline op 29 mei 1910. Zijn ouders, Jules en Elisabeth Wille, waren net als zoveel andere Vlamingen naar Amerika getrokken om er hun droom waar te maken. “Maar toen René amper 2 jaar oud keerde de familie terug naar Tielt door heimwee van z’n moeder. Z’n vader Julius wou echter de Amerikaanse droom niet opgeven maar de eerste wereldoorlog dwarsboomde z’n plannen om terug te keren. Hij belandde als soldaat aan het front en Elisabeth bleef met haar drie kinderen achter in Tielt. Ondertussen liep René hier school.”

In 1922 wist Julius zijn echtgenote te overtuigen om Amerika nog een kans te geven. Het gezin gaat in Detroit wonen waar vader en zoon De Seranno in de bouw aan de slag kunnen. Maar uiteindelijk is het René die de Amerikaanse droom van zijn ouders realiseerde en zich opwerkte tot welvarend ondernemer in de metaalindustrie “In 1951 richtte hij de Cold Heating Company op, een bedrijf dat in 1971 gemiddeld een miljoen bouten per dag produceerde voor onder meer Cadillac en Chevrolet. Nog in 1971 richtte hij de fabriek Comax op die drie ton staal per uur werkte op hoge temperatuur.”

Volledig scherm René De Seranno bij koning -toen nog prins- Albert. © Bieke Cornillie

Altijd Tieltenaar

De Seranno was in Detroit ook enorm geëngageerd. “Hij was een steunpunt voor het verenigingsleven en de clubs voor Vlaamse zakenmensen, hielp met de wederopbouw nadat de belgische kerk in Detroit afbrandde en zorgde begin jaren ’70 voor de doorstart van de Gazette van Detroit en schreef ook voor elke krant een bijdrage. In 1972 werd hij ook ereconsul van Detroit.”

Hoewel René een vol leven leidde in Detroit, is hij “zijn” Tielt nooit vergeten. “Zo sponsorde hij het Tieltse oorlogsmonument dat na de tweede wereldoorlog werd opgericht, maakte hij deel uit van een werkgroep die bij Lannoo een boek publiceerde over Belgen in Amerika en zakte regelmatig af naar België. Telkens bracht hij z’n kinderen mee die moesten zien waar hij opgegroeid was.”

Volledig scherm De plaquette voor René De Seranno © CDR

Symbolisch

De Seranno overleed in 1983. Bijna 40 jaar later is ook Tielt hem niet vergeten. Beste bewijs daarvan is de gedenkplaat. “En die barst van de symboliek. Op de plaat zie je een schroefbout, een moer en twee rondellen, een verwijzing naar René z’n vrouw en hun twee kinderen. Bovendien verwijzen we zo ook naar z’n familiebedrijf. Daarnaast is de plaat vastgezet met vier bouten. Deze verbindingsbouten staan symbool voor zijn werk als inspirator en mentor van talrijke Vlaamse clubs in Detroit. René hield de groep Vlamingen samen zoals een bout de onderdelen vastzet.”

LEES OOK:

Volledig scherm Jan Coghe en schepen Vincent Byttebier onthulden zaterdag de gedenkplaat voor René De Seranno. © CDR

Volledig scherm René De Seranno © Verzameling gezusters Desmet- Bissegem

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.