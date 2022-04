Eerste lesweek collectief onderwijs voor Oekraïense kinderen verloopt vlot: “Vluchtelingen vragen zelf om Nederlands te leren”

Ardooie/Izegem/Ingelmunster/Meulebeke Van de bouwwerf naar de tap: metser Julie heropent café ’t Bloemgat

De iconische herberg ’t Bloemgat in Ardooie opent op dinsdag 26 april weer de deuren. Na een jarenlange carrière als metser kiest Julie Velghe, die in het najaar nog te zien was in het Play4-programma Klopjacht, nu voor de horeca. “Ik wil de sfeer van weleer laten herleven. Zolang het licht aan de gevel brandt, is er in ’t Bloemgat weer een feestje bezig”, knipoogt Julie.

25 april