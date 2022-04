Eerlijk ontbijt van Oxfam terug van weggeweest

Om geen risico te nemen met corona werd de datum van het ontbijtbuffet eerder al opgeschoven van maart naar 1 mei. Alle producten van het LEF-ontbijtbuffet zijn Lokaal, Ecologisch en Fair. Aangezien het ontbijt aan de vooravond van de Zero Waste Week plaatsvindt, zal ook zo afvalarm mogelijk te werk worden gaan. Je krijgt er de keuze uit verschillende dranken, zoet en hartig beleg en er is een gevarieerd gamma aan brood, ontbijtgranen en fruit. Het ontbijt vindt plaats in de refter van Campus De Reynaert in de Stationsstraat 67. Je kan aanschuiven tussen 8 uur en 10.30 uur. Volwassenen betalen 12 euro, voor kinderen tussen 8 en 17 jaar is dat 8 euro. Kinderen van 3 tot 7 jaar betalen 5 euro. Inschrijven kan tot 24 april in de Oxfam-Wereldwinkel, via 051/40.41.03 of tielt@oww.be.