Eerlijk ontbijt van Oxfam terug van weggeweest

Na een jaar met een afhaalontbijt en een aangepaste datum in mei vorig jaar kan straks terug aangeschoven worden voor het (h)eerlijke ontbijtbuffet in Campus de Reynaert. Alle producten zijn lokaal, ecologisch en Fair Trade. Er is keuze tussen verschillende dranken, zoet of hartig beleg, een gevarieerd gamma brood, ontbijtgranen of fruitsla. Ontbijten kan tussen 8 uur en 10.30 uur in de refter van de school. Wie ouder is dan 15 jaar betaalt 15 euro, voor 12- tot 15-jarigen is dat 10 euro, 4- tot 11-jarigen betalen 7 euro en kinderen jonger dan vier jaar ontbijten gratis. Inschrijven kan tot zondag 26 februari in de Wereldwinkel in de Bruggestraat, via 051/40.41.03 of tielt@oww.be.