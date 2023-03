Eenmalig benefietfestival ‘’Aarsele In De Wolken krijgt nieuwe editie: “Vijf jaar geleden dat we onze Tibo verloren, al blijft hij altijd deel van ons gezin”

Tweakers Apple en Samsung? Niet per se: deze drie minder bekende smartphone­mer­ken bieden ook toptoestel­len

Onbekend is onbemind. Bij smartphonemerken is dat niet anders. Toch maken heel wat fabrikanten zonder ronkende Apple- of Samsung-naam en -reputatie prima toestellen. Smartphone-expert bij technologiesite Tweakers Donovan Kerssenberg zoomt dieper in op drie merken die weinig gekend maar toch de moeite waard zijn. Hij deelt per merk ook de beste toestellen van het moment.