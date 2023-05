Drummer, bassist én gitarist van Status Quo te gast op benefiet in Aarsele

De Belgian Quo Band, die op 27 mei een benefietfestival organiseert in het OC van Aarsele, heeft liefst drie actieve leden van Status Quo weten te strikken voor een gastoptreden. “Nergens ter wereld krijg je in 2023 meer Status Quo te zien dan in Aarsele”, zegt drummer Wesley Jacques trots.