Dronken man verschanst zich in appartement met wapen in Tielt

TIELT/HOOGLEDE/MOORSLEDE Oden aan Wielergo­den met cartoons, gedichten en anekdotes van 37 renners en ex-ren­ners voor slechts twintig euro: “De prijs wilden we bewust laagdrempe­lig houden”

Met ‘Oden aan Wielergoden’ verscheen een nieuw boek. De drie auteurs brengen cartoons, gedichten en anekdotes over die wielergoden. Zoals drievoudig wereldkampioen Peter Sagan die na zijn zege solo in Parijs-Roubaix ’s morgens om vier uur ladderzat naar zijn kamer in Hotel Mercure in Roeselare trok, een uur later een hamburger at en enkele uren al ging losrijden.

24 mei