Drie goede doelen krijgen duwtje in de rug van 12.500 euro dankzij 51-Tielt

Aarsele “Met wat geluk komen de eieren uit voor de ogen van de bezoekers”: struisvo­gel­boer­de­rij Schobbe­jaks Hoogte doet weer mee aan Open Bedrijven­dag

Struisvogelkuikentjes geboren zien worden of in primeur eens proeven van een struisvogelkroketje? Dan moet je op Open Bedrijvendag bij Schobbejaks Hoogte in Aarsele zijn. Met duizend volwassen vogels en vijfduizend eieren per jaar is het familiebedrijf een van de grootste struisvogelboerderijen van Europa.

28 september