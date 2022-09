Drie coronakunstenaars zorgen voor pop-upgalerij in de Kortrijkstraat: “Willen onze passie delen en anderen inspireren”

Wouter Baesen (63) is lang geen onbekende in Tielt. Hij is de oprichter van Wouters Kwaliteitsvis en is ook vandaag nog regelmatig in de zaak te vinden naast z’n zoon Pieter. “Weinig mensen weten dat ik van keramiek mijn hobby heb gemaakt”, vertelt hij. “Mijn eerste potje draaide ik tijdens een teambuilding met het personeel van Wouters Kwaliteitsvis. Ik had meteen de smaak te pakken, al is de hobby pas echt een passie geworden tijdens de eerste lockdown. Plots hadden we zeeën van tijd en ik merkte dat potten draaien me ontspande. Gaandeweg ben ik wat beginnen experimenteren en naast potjes, schalen en kopjes maak ik nu ook beeldjes in keramiek.” Wouter maakte onder andere enkele geslaagde vissculpturen, maar de focus ligt vooral op kleine stenen popjes. “De look van die mini-standbeeldjes wordt eigenlijk bepaald door de inspiratie van de dag”, klinkt het. “Een tijdje terug had ik bijvoorbeeld de pastoor in de winkel. Dus maakte ik een beeldje van een priester. Nu ben ik bezig aan een stadswacht.”

Quote Mijn man en ik bezochten in het begin van de crisis toevallig een kunstexpo in Kortrijk. Daar zaten enkele mooie werken tussen van lokale kunste­naars, maar toen mijn man ging informeren naar de prijs, besloot ik dat ik het voor dat geld evengoed zelf kon. Zo gezegd, zo gedaan en op de terugweg zijn we gestopt om verf en doek” Grietje Goossens

Ook Grietje Goossens (50), die behalve amateurkunstenares ook schepen van onder meer Feestelijkheden en Financiën is in Tielt, draagt een steentje bij aan de pop-upexpo. En ook zij begon in coronatijden met kunst. “Mijn man en ik bezochten begin 2020 toevallig een kunstexpo in Kortrijk. Daar zaten enkele mooie werken tussen, maar toen mijn man ging informeren naar de prijs, besloot ik dat ik het voor dat geld evengoed zelf kon. Zo gezegd, zo gedaan en op de terugweg zijn we gestopt om verf en doek. Diezelfde avond nog zat ik te schilderen. Ik werk graag met kleur en ontdekte dat het me rust schonk.”

Volledig scherm Twee werkjes van Wouter Baesen, getiteld 'Milo en Gaston' © Sam Vanacker

Zelfvertrouwen

“Toen bleek dat een goede vriend een van mijn schilderijen mooi genoeg vond om op te hangen in de woonkamer, kreeg mijn zelfvertrouwen een kleine boost en sindsdien heb ik tientallen werken gemaakt.” Al neemt dat niet weg dat de schepen zenuwachtig is voor deze expo. Wat als de mensen bij het zien van haar werk zelf zeggen dat ze dat ook best zelf zouden kunnen? “Dan raad ik ze van harte aan om het ook effectief te proberen”, lacht ze. “Per slot van rekening willen we onze passie delen. Als we anderen kunnen inspireren, des te beter.”

Volledig scherm Bruno De Vreese maakte onder meer deze geslaagde metalen plattegronden van Tielt en deelgemeenten © Sam Vanacker

De derde kunstenaar in het rijtje is meteen ook de jongste. Werfleider Bruno De Vreese (24) uit Aarsele werkt met (corten)staal. Hij tekent z’n ontwerpen uit met de computer, snijdt die uit en laat ze bakken in de oven. Zo maakte hij onder meer enkele bijzonder geslaagde plattegronden van Tielt en van de drie deelgemeenten. Die werken zijn sinds kort zelfs te bewonderen in het stadhuis van Tielt. Ook het absolute pronkstuk van de expo is van zijn hand. Het gaat om een vrouwenbuste, gemaakt van tientallen stalen platen die Bruno combineerde om zo een silhouet te vormen.

De expo is gratis te bezichtigen op 10 en 11 september, telkens van 14 tot 18 uur. Je vindt de pop-up naast interieurzaak De Kamenier in de Kortrijkstraat. De werken zijn ter plaatse ook te koop.

Volledig scherm Wouter Baesen en Grietje Goossens in de exporuimte in de Kortrijkstraat © Sam Vanacker

