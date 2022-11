Doorsteek tussen Ter Booye en Hazelaarkouter blijft privé

Nevele Nevelse stripteke­naar Gilbert Declercq (76) verovert Frankrijk met strip over Mozart: “Zolang ik kan, blijf ik tekenen en schilderen”

Striptekenaar, illustrator en schilder Gilbert Declercq is 76 jaar, maar aan stoppen denkt hij nog lang niet. Als vijftienjarige jongen kreeg hij zijn eerste centen van weekblad Kuifje voor een verhaal over een vliegtuig en nu, zestig jaar later, vereeuwigde hij het leven van de componist Mozart in een kleurrijk stripverhaal. “In mijn hart ben ik altijd een schilder gebleven”, zegt Gilbert.

22 november