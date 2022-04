Dirty Scums vieren veertigste verjaardag met nieuwe plaat en optredens in eigen dorp: “Op ‘zakkenvullerij’ zal je ons nooit betrappen”

SchuiferskapelleThe Dirty Scums bestaat dit jaar veertig jaar en dat zullen ze in Schuiferskapelle geweten hebben. De oudste punkrockers van het land hebben niet alleen een nieuwe plaat uit, ze staan met hun ‘40th Anniversary Gig’ op 7 en 14 mei niet één, maar twee keer op het podium in eigen dorp. Geen haar op hun hoofd dat denkt aan stoppen, ook al is dat haar wat dunner geworden met de jaren.

Zanger-gitarist Bart ‘Dirty Pik’ D’Hooghe (60), die vandaag samen met drummer Jan ‘Dirty Zjantie’ Den Baes (58) en bassist Tom ‘Dirty Keez’ De Kesel (54) het trio achter de band vormt, stond voor het eerst op het podium met The Dirty Scums op 6 maart 1982. Daarmee is The Dirty Scums wellicht de langst non-stop spelende punkband van West-Europa (The Kids werden in 1976 opgericht, maar die band stond enkele jaren op non-actief - nvdr.). Aan stoppen denkt het trio nog lang niet, ook niet na 29 platen en cd’s. Integendeel. Ter ere van de veertigste verjaardag organiseert de band in mei niet alleen een tweedaags festival, er wordt ook een nieuwe compilatie-cd uitgebracht.

Eigen goesting

“Het is hoogst uitzonderlijk dat een band, ongeacht het genre, het zo lang uitzingt”, zegt Bart trots. “Het levert ons misschien geen wereldwijde extravagante platenverkoop op, maar daar doen we het ook niet voor. Het gaat ons om het engagement en om de vriendschap. Telkens wanneer we iets doen, dan doen we het volgens onze goesting, zonder daarbij de geijkte paden te volgen. En we doen alles in eigen beheer. Zo is ons Dirty Scumbier al vijftien jaar verkrijgbaar, organiseren we al 22 jaar Rock@Schuiferskapelle en hebben we sinds 2017 ook elk jaar ons pop-upcafeetje In den Schuymenden Bierpot. En sinds dit jaar reiken we ook jaarlijks onze Scumprijs uit. Op zakkenvullerij zal je ons nooit betrappen, want op alle evenementen die we organiseren, is de toegang gratis en zijn de drankprijzen laag.”

Studio in gedoken tussen de lockdowns door

“Nooit hebben we gedacht aan stoppen, ook niet toen we een paar maanden stil lagen door corona”, gaat Pik verder. “In juni 2020, net toen de maatregelen na de eerste lockdown terug wat versoepeld werden, zijn we meteen weer in de studio gedoken. Het resultaat daarvan hoor je op de nieuwe compilatie-cd ‘The Next 15 Yearz’, het logische vervolg op ‘The First 25 Yearz’, een album dat we uitbrachten met ons 25-jarig bestaan. De nieuwe cd is een best of van alles wat we de voorbije 15 jaar hebben uitgebracht, gekoppeld aan een 20-pagina’s tellend boekje met een uitgebreide terugblik.” Nog volgens de zanger is de inspiratie nog lang niet op na veertig jaar. “Het aantal nieuwe songs is alweer opgelopen tot een aantal waarmee nieuwe studio-opnames zich stilaan beginnen opdringen”, klinkt het. “Nee, stoppen staat niet in ons woordenboek.”

De nieuwe cd wordt gelanceerd in eigen dorp met een twee festivalletjes in eigen dorp. Op zaterdag 7 mei én op zaterdag 14 mei staan The Dirty Scums op het podium in Club 77. Op 7 mei is dat in het gezelschap van Johnny Flamingo, The Sillycons, Retired Punx en Lunatic Society. Op 14 mei delen ze het podium met Gert Kleinpunk, Netra, Turbowarrior of Steel en Funeral Dress. De optredens zijn zoals steeds helemaal gratis. De jubilerende band heeft overigens nog veel om naar uit te kijken. Zo staan ze in juni op London’s Burning, een punkfestival in de Engelse hoofdstad. “Een gigantische erkenning”, zegt Pik. “Zeker omdat er echt grote bands zullen optreden. Wij staan daar eigenlijk tussen onze idolen.”

De nieuwe compilatie-cd ‘The Next Fifteen Yearz’ van The Dirty Scums kost 15 euro en is te bestellen via de webshop van The Dirty Scums op ebay.

