Dirty Scums brengen terug Rock@Schuiferskapelle tijdens dorpsfeesten

Traditioneel heeft het gratis rockfestivalletje aandacht voor bands met lokale roots en voor tributebands met internationale allures. Op 10 september zal dat in Club ‘77 niet anders zijn. Royalty Busters mag om 17 uur de spits af bijten, om 18.30 uur gevolgd door The Dirty Scums zelf. Om 20 uur is er The Cure (by The Lovecats), om 21.30 is het de beurt aan The Runaways (by Cherry and the Bombs) en de Thin Lizzy tribute band Planet Lizzy mag het feest afsluiten om 23 uur.