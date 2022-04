Dirk was 40 jaar overste van de Aarseelse brandweer: “De interventies waar je machteloos tegenover staat, zijn de moeilijkste”

Zuid West-Vlaanderen De Ronde, bruidjes op de vlucht en een Poolse generaal: onze weekend­tips in het Zuiden van West-Vlaanderen

De paasvakantie en Vlaanderens Mooiste staan voor de deur. Heel wat om naar uit te kijken, maar voor wie door het bos de bomen even niet meer ziet bundelen we graag onze vijf weekendtips. Zo ben je zondag zeker welkom in Kerkhove voor de koers, al kan je op de vesten in Ieper op hetzelfde moment bruidjes zien lopen. Wie zin heeft in een snuifje verse nostalgie moet dan weer ‘Bachten De Kupe’ zijn.

1 april