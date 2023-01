Dirk en Tine bakken tweede beste steak van Europa

TieltDirk Van de Walle (64) en Tine Maton (55) zijn vice-Europees kampioen steak bakken. De twee Tieltenaars doen al sinds 2016 met een eigen barbecueteam mee aan tal van wedstrijden in binnen-en buitenland. In 2022 deden ze aan 44 wedstrijden mee in heel Europa, waarvan ze er elf wonnen.

Onder impuls van goede vriend Birger Allary van de Ruiseleedse Weber Grill Academy besloot de Tieltse kaasmeester op rust om deel te nemen aan barbecuecompetities. Met succes, want in 2016, wanneer Dirk voor het eerst deelnam aan een wedstrijd, werd hij meteen Belgisch kampioen. Ook in 2021 en in 2022 werd team Mill’s Country - de naam is een knipoog naar de Tieltse Molenland-regio - Belgisch kampioen, al mikten ze dit keer nog een trapje hoger.

24 weekends op baan in 2022

“Voor de SCA European Points Chase (de Steak Cookoff Association, de grootste barbecue-organisatie ter wereld -red.) zijn we in 2022 in totaal 24 weekends op pad geweest”, zegt Tine. “We namen deel aan wedstrijden in België, maar stonden ook in Nederland, Duitsland, Italië, Slovenië, Zwitserland en Hongarije. In totaal legden we zo 44 keer een steak voor aan een jury. Elf keer werd onze steak uitgeroepen tot de beste. Een absoluut record waar we heel erg fier op zijn, want er doen tachtig teams uit heel Europa mee aan de Points Chase.”

Op naar WK in Texas

Dirk en Tine stonden lange tijd aan de leiding, maar het team dat tweede stond deed aan (nog) meer wedstrijden mee. “Onze grootste concurrent vloog in december naar de Verenigde Staten om er Amerikaanse punten te sprokkelen en bouwde zo een voorsprong uit. Niets aan te doen. Al blijven we trots op onze prestatie. European Reserve Grand Champion SCA van 2022, of vice-Europees kampioen, is ook niet slecht, toch? We hebben denk ik wel bewezen dat we een steak kunnen bakken. En ondertussen zijn we ook al ingeschreven voor het wereldkampioenschap. Dat vindt in maart plaats in het Amerikaanse Texas. Daar nemen we het op tegen 450 teams uit de hele wereld.”

