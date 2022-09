Dirk en Nancy zijn de nieuwe gezichten van De Botermarkt: “Het voelt een beetje als thuiskomen”

TieltDirk Defoor en Nancy Coudyser zijn de nieuwe gezichten van brasserie De Botermarkt. De twee runden tot voor kort een horecazaak in Deinze, maar zijn lang geen onbekenden in Tielt. Zo werkte Dirk tussen 2009 en 2014 ook al in De Botermarkt. “Zes Europafeesten heb ik hier meegedraaid”, zegt hij. “Het was een blij weerzien voor sommige klanten.”

Dirk en Nancy zijn oude vrienden van voormalig uitbater Ronny Decock. Net als Ronny zijn ze afkomstig van Brugge. “Nancy en ik hielpen als jonge gasten destijds af en toe mee in de bakkerij van Ronny in Brugge. Zo leerden we elkaar kennen. Uiteindelijk zijn we onze eigen weg gegaan, maar we behielden altijd het contact. En in 2008 belde hij me plots met het nieuws dat hij een horecazaak in Tielt zou beginnen. Hij vroeg of ik geen zin had om terug bij hem te komen werken. Zo ben ik in de horeca gerold. En drie jaar later is mijn vrouw dan ook in De Botermarkt komen werken.”

Het koppel besloot eind 2014 een eigen zaak te openen in Deinze. “De draait goed, maar is wel iets kleiner dan de Botermarkt. Toen Ronny ons zei dat hij wou stoppen, hadden we in eerste instantie niet de bedoeling om de zaak over te nemen, vooral omdat het eigenlijk om twee zaken gaat (Bleu Chaud naast de deur, waar nu restaurant Maya zit, hoorde vroeger bij de Botermarkt - red.). Plots bleek echter dat de zaken apart aangeboden werden. Dat veranderde de boel. Al hebben Nancy en ik er wel even moeten over nadenken. Recent hebben we stevig geïnvesteerd in Deinze. Maar de goede herinneringen aan Tielt hebben uiteindelijk de bovenhand gehaald en we hebben de sprong gewaagd. We zijn pas open, maar eigenlijk voelt het een beetje als thuiskomen. Heel veel mensen kennen ons nog van acht jaar geleden.”

Dirk en Nancy installeerden al nieuw meubilair in de zaak en zijn van plan om de Botermarkt later een flinke facelift te geven. “We zijn er nog niet helemaal uit, maar wellicht in november gaan we even de deuren sluiten om de boel wat op te frissen en te schilderen. En ook de luifel gaan we vernieuwen, al zal dat waarschijnlijk voor volgend jaar zijn.”

