Dieven aan de haal met voorraad smartphones bij inbraak in Proximuswinkel

Parkeren kan weer aan gemeente­huis

De werken in hartje Meulebeke hebben een nieuwe horde genomen. Er kan sinds eind vorige week opnieuw geparkeerd worden op de Markt, voor het gemeentehuis. Je dient wel de bordjes met de verplichte rijrichting te volgen. Tijdens het bouwverlof, en dus tot en met 6 augustus, worden er geen werken uitgevoerd. Ondertussen is de Markt zo goed als volledig beklinkerd en zijn er verschillende groenellipsen geplaatst. Na het bouwverlof, vanaf maandag 7 augustus, wordt dit afgewerkt en start ook een nieuwe fase in de werken. Dit betekent dat er gestart wordt met de opbraak- en rioleringswerken ter hoogte van de parking bij de pastorie, de beklinkering rond het kerkportaal wordt afgewerkt en de ellipsen, inclusief aanplant, worden voltooid. Gelijktijdig wordt ook de verkeerscirculatie aangepast. Vanaf 7 augustus is de doorgang langs de Kerkstraat naar de Markt niet meer mogelijk. Parkeren op de Goethalsplaats blijft wel mogelijk, en de marktparking blijft bereikbaar via de Rijselstraat, de Karel van Manderstraat of via de Astridlaan en de Kapellestraat.