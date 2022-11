Dieven aan de haal met 45 roetfilters van bestelwagens: “Demonteren gaat snel en buit is waardevol”

De diefstal dateert van de nacht van maandag op dinsdag. “Dankzij camerabeelden weten we dat de dieven hier om ongeveer 21 uur al zijn toegekomen”, zegt Callens. “Rond 3 uur ’s morgens zijn ze weer vertrokken, nadat ze intussen al verschillende keren waren weggereden met telkens een deel van de buit. Pas dinsdagmorgen hebben wij gemerkt wat er zich ’s nachts had afgespeeld, toen we zagen dat een omheiningsdraad was doorgeknipt.”

Roetfilters vastlassen

Een roetfilter demonteren, gaat volgens Bob Callens vrij snel. “En het is ook niet de eerste keer dat we met dit soort van diefstallen geconfronteerd worden. Alleen gaat het nu wel om heel veel roetfilters. Na eerdere feiten hebben we er een gewoonte van gemaakt om de roetfilters vast te lassen. Zo is het veel moeilijker om ze te demonteren. Maar die inspanning doen we niet bij voertuigen die we in grote aantallen kopen met de bedoeling om ze snel weer door te verkopen, in binnen- en buitenland. Dat breekt ons nu zuur op.”

Quote We proberen de bestelwa­gens in kwestie zo snel mogelijk weer te voorzien van een roetfilter. Wat niet goedkoop is. Reken op 1.500 euro per stuk, zonder de werkuren Bob Callens, zaakvoerder van Opel-concessionaris Decaigny-Degroote

Verschillende daders

Callens heeft er het raden naar wie verantwoordelijk is voor de diefstal. “Op beelden van onze bewakingscamera’s zijn verschillende daders te zien, maar geen van hen is herkenbaar. Er komt ook een auto in beeld met een buitenlandse nummerplaat. Van Litouwen, vermoed ik. Dat voertuig stond duidelijk op wacht tijdens de feiten. De politie is een onderzoek gestart. En intussen proberen wij de bestelwagens in kwestie zo snel mogelijk weer te voorzien van een roetfilter. Wat niet goedkoop is. Reken op 1.500 euro per stuk, zonder de werkuren. Dat zal dus aardig aandikken. En voor we die investering hebben gedaan, kan er met die voertuigen niet gereden worden.”

Geen alleenstaand feit

Hoewel het aantal gestolen roetfilters in Tielt opvallend hoog is, komen dergelijke diefstallen wel meer voor. De dieven hebben het vaak gemunt op bepaalde types van auto’s en bestelwagens, omdat die zich beter lenen voor dergelijke feiten. In de rechtbank van Brugge werd een goed jaar geleden nog een elfkoppige bende veroordeeld voor diefstal van roetfilters, onder meer ook in Tielt. Ze kregen straffen tot 4 jaar cel.

