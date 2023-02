Dieter biedt gratis mountainbikelessen voor kinderen vanaf 7 jaar: “Zelf de passie helaas pas op latere leeftijd ontdekt”

“Wielerploegen vind je makkelijk, maar kinderen die in de lente of de zomer op regelmatige basis eens offroad willen fietsen kunnen haast nergens terecht”, legt de fervente mountainbiker uit. “Die leemte wil ik opvullen. Ik hielp ook al mee de Young Talents-ritten van 26/9 INCH te organiseren en daar konden we toch telkens een twintigtal enthousiaste deelnemertjes verwelkomen. Al komen die ritten eerder sporadisch voor. Met Bikebuzze wil ik een regelmatiger aanbod bieden. Het staat los van de club, maar de twee initiatieven kunnen elkaar perfect aanvullen.”

In het dagelijks leven werkt Dieter als fiscaal controleur bij de douane en mountainbiken is voor hem pure ontspanning. “Ik heb vroeger gekoerst en pas op m’n dertigste heb ik het mountainbiken leren kennen. Sindsdien ben ik er verzot op en ik reed ondertussen verschillende wedstrijden in binnen-en buitenland. Het is een passie voor het leven en ik heb het altijd erg jammer gevonden dat ik die passie niet veel eerder ontdekt heb. En dat is ook de reden waarom ik kinderen de kans wil geven om vroeg te beginnen.”

Vanaf 18 april gaat de reeks van start. “Om de twee weken, telkens op dinsdagavond, gaan we crossen in de natuur en kunnen de kinderen hun vaardigheden bijschaven. De locatie kan verschillen. Zo zullen we pakweg trainen op het nieuwe bikepark in Wingene, maar ook op de Watewy in Tielt of op de singletrack in Pittem. Zonder competitiedruk. We staan trouwens open voor samenwerkingen met andere clubs of verenigingen.”