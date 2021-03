Dertiger sterft bij steekpartij in Tielt: dader nog op de vlucht

Izegem LEGO creaties sieren Izegemse winkeleta­la­ges: themawande­ling leidt je langs 100 mooie bouwwerken

5 maart Vanaf zaterdag 6 maart kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van LEGO Masters op VTM, maar in Izegem kan je je nog de hele maand verwonderen over de maar liefst honderd unieke LEGO® bouwwerken. Die staan verspreid over winkeletalages in Izegem en zijn deelgemeentes. Het gaat om een initiatief van Unizo in samenwerking met LEGO Masters-kandidaat en stadsgenoot Giovanni Seynhaeve.