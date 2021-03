Dertiger sterft bij steekincident in Tielt: straat afgesloten

Tielt/Meulebeke Tattooshop Goons & Queens opent nieuwe vestiging, met miss Tattoo Joy (25) in de stoel: “De hoeveelste dit is? Eerlijk gezegd ben ik de tel een beetje kwijt”

1 maart Tielt is een tattooshop rijker. Met de versoepeling voor niet-medische contactberoepen opende ‘Goons & Queens Tielt’ maandag de deuren in de Stationsstraat 12. Miss Tattoo 2019 Joy Vanmellaerts uit Meulebeke zat er als een van de eerste klanten in de stoel. Het gaat al om de zevende vestiging van de jonge keten in drie jaar. “Door corona hebben we nu een boost te verwerken”, vertelt zaakvoerder Joachim.